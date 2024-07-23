Ксения Собчак осудила Максима Фадеева, собравшегося подавать в суд на Глюк’оZу: «Просто пользуется ситуацией»

Ксения Собчак уже давно общается с Натальей Ионовой, которая выступает на сцене под псевдонимом Глюк’оZа. Они не раз ездили вместе в отпуск. Мужья их также общаются. Недавно певица оказалась в центре скандала. Ее заподозрили в употреблении запрещенных веществ, так как артистка странно себя вела на сцене в Красноярске. Сама Наталья заверила, что дело в антидепрессантах. Она пережила смерть бабушки, а также для нее стало ударом, что бывший продюсер Максим Фадеев хочет с ней судиться.

А теперь Собчак решила высказаться от случившегося. Она отметила, что Фадеев поступает очень некрасиво. Телеведущая осудила его поведение в такой ситуации.

«Я давно знаю истинную причину и Наташино отношение к самому родному человеку, но считаю, что такие вещи рассказывать или нет — решает только сам человек. И, конечно, особенно мерзко, что зная про смерть Лидии, и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией!» — высказалась Собчак.

Пользователи Сети сомневаются, что Наталья действительно пила только антидепрессанты. Напомним, что в юности певица боролась с зависимостями. Она признавалась, что ее спас муж Александр Чистяков.