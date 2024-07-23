Настя Ивлеева погасила долг перед налоговой в 21 млн рублей

Настя Ивлеева уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Однако недавно у нее образовался большой долг перед налоговой. Сначала телеведущая игнорировала сообщения, что ей необходимо выплатить 21 миллион рублей, поэтому ее машина и квартира были арестованы, а также блогерше запретили выезжать за границу. В итоге спустя несколько дней долг звезда смогла погасить.

Стало известно, что 23 июля Настя уже погасила долг. Примечательно, что она любит путешествовать. Обычно телеведущая регулярно ездит в разные страны. Долгое время ее работа была связана с поездками. Но после скандальной вечеринки в конце 2023 года она взяла паузу. Ивлеева проводит время с близкими. Однако недавно она обмолвилась, что хочет вернуться к работе.

На этот раз налоговая также предъявила претензии Павлу Прилучному. Но актер сразу съездил в ФНС и разобрался с путаницей в документах, из-за которых ему приписали долг.