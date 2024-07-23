Прилучный устроил отпуск с Брутян, годовалым сыном и детьми от Муцениеце на Мальдивах: «Привез нас в райское место»

Зепюр Брутян уже больше двух лет состоит в браке с Павлом Прилучным. Они растят годовалого сына Микаэля. Несмотря на загруженный график, актер регулярно уделяет время семье. К нему также приезжают в гости дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Артист даже судится с бывшей женой, так как хочет получить опеку над наследниками. Но в июле Прилучный устроил отпуск, куда увез жену и всех своих детей.
На этот раз Брутян выложила кадры из самолета. Она похвасталась, что они будут отдыхать на Мальдивах. На кадрах актриса красовалась с годовалым сыном на руках.
«О-о-о-о» — его фирменное удивление. Уже на все осознано реагирует», — сказала Зепюр.
Микаэль снова оказался на островах. Фото: соцсети Зепюр Брутян
«Так выглядит человек, который 2 суток не спал, всех собирал. Но счастлив, дышит воздухом океана, и никто ничего не забыл. Паша привез нас в райское место», — отметила она.
На кадрах также красуются старшие дети Прилучного. Не так давно они провели время с мамой в Латвии. Мия и Тимофей обожают отдыхать в деревне и считают, что там лучше, чем в Дубае.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Читайте также: