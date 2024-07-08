Брутян — о Прилучном, играющем с годовалым сыном: «Семья — самое ценное, что может быть на земле»

Зепюр Брутян уже больше года состоит в браке с Павлом Прилучным. Актер признавался, что ей удалось его покорить на первом свидании. Познакомились они на съемках картины «В клетке». Тогда Павел Прилучный еще был в браке с Агатой Муцениеце. Но потом артист стал публично говорить, что Зепюр Брутян меняет его в лучшую сторону. У пары уже растет сын Микаэль, которому исполнился годик. 8 июля жена звезды выложила новое семейное видео.

У супругов во дворе появился новый батут. На него забрался малыш, который бегал, прыгал и падал. Рядом с ним был папа, Павел Прилучный, который тоже веселился. Он ползал на коленях, чтобы быть на одном уровне с сыном.