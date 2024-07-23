Вышел трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным

«Жизнь по вызову» стала смелым проектом. В нем снялись Павел Прилучный, Наталья Рудова и даже Владимир Сычев. Второй сезон стал не менее успешным. И вот теперь стало известно, что было снято продолжение. В третьем сезоне персонаж Прилучного Мэджик будет мстить преступникам за то, что случилось с его дочкой Алиной. В картине снимутся: Лиза Моряк, Виктория Маслова, Янина Студилина и другие актеры. Вышел первый треллер продолжения сериала.

По сюжету, узнав о нападении на свою дочь, Мэджик намерен разорить олигарха Градова, а также уничтожить его. На этот раз бизнес становится для него лишь инструментом, а вот благородные принципы теперь ему только мешают.

Создатели признаются, что с каждым сезоном драма в сериале усиливается. Отмечается, что также выйдет не только новый сезон, но и документальный фильм «Жизнь по вызову. Док», в котором снялись настоящие работницы элитарного сегмента эскорт-услуг. Они поделились своими историями. Многие из их историй вошли в сценарий сериала.

Новые серии «Жизни по вызову» будут доступны в онлайн-кинотеатре KION с 1 сентября. Поклонники уже ждут долгожданную премьеру.