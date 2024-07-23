Глюк'оZа заявила, что выступала под антидепрессантами в Красноярске: «Впервые в жизни принимаю такие лекарства»

Наталья Ионова уже давно выступает на сцене. На этот раз она оказалась в центре скандала. Певица странно вела себя на концерте в Красноярске. Она не скрывает, что в юности у нее были проблемы с запрещенными веществами. Многие решили, что артистка сорвалась. Почти сутки она хранила молчание. Общественники были возмущены ее выступлением. Но вечером 22 июля звезда все же решила высказаться.

Сначала Наталья извинилась, что разочаровала людей. Она объяснила, что у нее выдался тяжелый месяц. Певицу подкосила смерть бабушки, которая ее растила. Также она намекнула, что нападки Максима Фадеева для нее стали предательством.

«Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня. Мне очень жаль, что расстроила вас», – пояснила звезда.

На этот раз артистка выложила кадры с бабушкой. Она отметила, что благодарна тем поклонникам, которым понравилось ее выступление. Певица не стала скрывать, что находится в тяжелом состоянии. Она попросила всех быть внимательнее к близким. Напомним, что она является мамой двоих детей. Уже давно она состоит в браке с бизнесменом.