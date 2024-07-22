Лоза после скандального выступления Глюкозы: «Человек не знает границ»

Глюкоза вызвала неоднозначную реакцию своим раскованным поведением на концерте в Красноярске. Звезда во время пения постоянно почесывалась, дергалась и неестественно раскрывала глаза, вызвав подозрения в «употреблении».

Певец Данко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что нельзя огульно обвинять артистку в опьянении. Он уверен, что иногда люди могут так себя вести под воздействием стресса. Но не скрыл, что некоторые российские знаменитости могут перейти границы под влиянием горячительного.

Певец Юрий Лоза считает, что это часто происходит из-за выступлений под фонограмму, которая откровенно расхолаживает музыкантов, вселяя в них необоснованную веру в себя.

«Это было всегда и будет, наверное, продолжаться дальше. Фонограмма расслабляет и полностью снимает с человека ответственность за свои вокальные данные. Если человек работает под фонограмму всю жизнь, то он думает, что он в любом состоянии выйдет и споет, а фонограмма его спасет. Но иногда человек не знает своего предела, барьера. А когда ты работаешь вживую, есть определенная ответственность, ты не можешь себе позволить быть в невменяемом состоянии», — сказал Юрий Лоза нашему изданию.