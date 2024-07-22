Сможет ли Фадеев забрать у Глюк’oZы свои песни через суд после ее скандального концерта, ответила адвокат Вербицкая-Линник

Певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'оZа, оказалась в центре скандала после концерта в Красноярске. Артистка шокировала публику весьма странным поведением: не попадала в ноты, трогала себя и делала гримасы. Зрители решили, что исполнительница находится «под запрещенными веществами».

С обличительной речью выступил и музыкальный продюсер Макс Фадеев. Он сообщил, что намерен через суд запретить Наталье Ионовой исполнять написанные им песни и использовать сценический псевдоним Глюк'оZа.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник , теоретически Фадеев это действительно может сделать, но при одном условии: что авторские права на песни, музыку и творческое название группы Глюк'оZа принадлежат ему, а не Ионовой.

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