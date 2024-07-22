Сможет ли Фадеев забрать у Глюк’oZы свои песни через суд после ее скандального концерта, ответила адвокат Вербицкая-Линник

Наталья Ионова странно вела себя на концерте в Красноярске. Фото: Global Look Press 

Продюсер настроен весьма решительно.

Певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'оZа, оказалась в центре скандала после концерта в Красноярске. Артистка шокировала публику весьма странным поведением: не попадала в ноты, трогала себя и делала гримасы. Зрители решили, что исполнительница находится «под запрещенными веществами».

С обличительной речью выступил и музыкальный продюсер Макс Фадеев. Он сообщил, что намерен через суд запретить Наталье Ионовой исполнять написанные им песни и использовать сценический псевдоним Глюк'оZа.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, теоретически Фадеев это действительно может сделать, но при одном условии: что авторские права на песни, музыку и творческое название группы Глюк'оZа принадлежат ему, а не Ионовой.

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«Если же автором и/или соавтором песен и сценического псевдонима является сама Ионова и исключительную совокупность прав она Фадееву не передавала, то продюсер может запрещать или разрешать использование песен только себе. Ну или посторонним лицам, которые и так прав на творчество Глюк'оZа не имеют. 

Также отмечу, что, похоже, между продюсером и исполнительницей пробежала черная кошка. Если уж он, ранее ее всегда защищавший, высказывается в таком духе», — заявила адвокат в беседе с Teleprogramma.pro.

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