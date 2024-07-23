Глюк'оZа появлялась в нетрезвом состоянии на съемках шоу «Угадай мелодию» в 2017 году

Глюк'оZа раньше уже вызывала вопросы к своему поведению. Фото: Global Look Press

В Сети появились кадры, где Глюк’oZа ведет себя странно при Стасе Костюшкине.

Глюк’oZа оказалась в скандальной ситуации из-за концерта в Красноярске. Она поразила публику своим поведением. Многие заподозрили, что певица была под действием каких-то веществ. Примечательно, что она вскоре объяснила, что произошло. Артистка пережила смерть бабушки. Она стала пить антидепрессанты и не знала, как эти лекарства отразятся на ее поведении. Также звезда подчеркнула, что поступки бывшего продюсера Максима Фадеева нанесли ей боль. 

На этот раз в Сети появилось видео, снятое в 2017 году. Глюк’oZа тогда приняла участие в шоу «Угадай мелодию». С ней играли Стас Костюшкин и Анастасия Волочкова. Тогда певица не угадала свою песню, над чем стал смеяться Костюшкин. Вторую свою песню она уже угадала, но говорила невнятно и у нее была заторможенная реакция. 

Теперь поклонники гадают, что происходит с певицей. Многие не верят, что она странно себя вела недавно из-за антидепрессантов. К слову, муж артистки Александр Чистяков также привлекал к себе внимание странностями. 

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