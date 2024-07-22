Глюк’oZа сделала странный макияж и не притронулась к алкоголю на концерте в Красноярске

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZа, продолжает выступать на публике. Она часто участвует в сборных концертах. Накануне певица выступила в Красноярске. Публика была поражена, когда заметила, что артистка ведет себя крайне странно. Она не попадала в ноты, чесалась, трогала себя, говорила странные вещи. Появились слухи, что блондинка могла употребить горячительные напитки. Но оказалось, что сначала все было нормально.

«Первую и вторую песню Глюк’oZа исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления», — рассказали источники, имеющие отношение к концертной площадке.

Перед выступлением Наталья сделала странный макияж. При этом у нее в гримерке стоял алкоголь, который есть в райдере. Но к бутылке певица не притронулась.

К слову, в райдере у звезды также указано, что окна в гримерке «должны быть плотно завешаны и не иметь просветов со стороны улиц», а также там не должно быть никаких камер видеонаблюдения, пишет Телегерам-канал Baza.