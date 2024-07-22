Глюк’oZа могла получить 5 млн рублей за скандальное выступление в Красноярске

В этом году выступления звезд часто оборачиваются скандалами. Все началось с наряда Ольги Бузовой, которая в очень смелом образе выступила в День защиты детей. А вот накануне Глюк’oZа стала той, кого стали обсуждать все. Она выступила в Красноярске в День металлурга. Наряд артистки не вызвал вопросов, а вот ее поведение поразило людей. Она чесалась, не попадала в ноты, странно говорила. Примечательно, что появились слухи, якобы звезда могла употребить алкоголь.

На этот раз организаторы мероприятия отметили, что Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы, – Прим. ред.) не притронулась к алкоголю в гримерке. Также они рассказали, почему артистку выпустили на сцену.

«Концертному директору артиста обычно проще отправить его выступать в любом виде, чем платить неустойку. — Стандартный гонорар Глюк’oZы — миллион рублей за 40-50 минутное выступление, тут ей, думаю, заплатили около 5 миллионов, так как все-таки РУСАЛ, День Металлурга. Уверена, у Натальи нечасто бывают такие большие гонорары», — сказал источник Телеграм-каналу Baza.

Также организаторы концертов не стали утаивать, что зачастую артисты появляются на сцене в нетрезвом виде. Пока сама Чистякова-Ионова не прокомментировала случившееся.