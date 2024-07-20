Алена Водонаева призналась, что лишилась заработка из-за участия в вечеринке Ивлеевой: «У меня есть некоторые сложности»

Настя Ивлеева устроила вечеринку в Москве, где был смелый дресс-код. Многие артисты пришли туда в полуголом виде. Примечательно, что она заверяла, что мероприятие было закрытым, но в итоге там были представители прессы. В итоге провокационные кадры попали в Сеть. Это ударило по имиджу некоторых звезд. Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие артисты оказались без работы на несколько месяцев. Алена Водонаева рассказала, что тоже была на вечеринке Ивлеевой, но ей повезло.

«Я как и на любую свою тусовку, на которую я хожу, пришла на 30 минут. Я не пью алкоголь, но там было весело. Если бы я была молодая и тусовщица, то, конечно, я бы там осталась. Эта вечеринка ничем не отличалась от других вечеринок, но выглядело это в итоге, конечно, все очень странно из-за раздутости этой вечеринки», — поделилась Алена.

По ее словам, она встретила друга у гардеробной поэтому долго с ним общалась. Телеведущая не дошла до комнаты, где все снимали фото и видео. А потом она просто рано ушла. Но даже Водонаева пострадала из-за этой вечеринки. Она лишилась части заработка. И при этом звезда была в черном длинном платье на мероприятии.

«У меня стало меньше рекламы, у меня есть некоторые сложности с проектами. Но сейчас мне не до этого, у меня нет времени вообще», — пояснила она в шоу «Света вокруг света».