Лолита призналась, что худела с помощью препаратов: «Помимо набора веса, ты еще очень гробишь психику»

Лолита Милявская уже много лет выступает на сцене. Не так давно она столкнулась с проблемами. Певица после вечеринки Насти Ивлеевой, в которой участвовала в смелом образе, ей объявили бойкот на телевидении. Она несколько месяцев не давала концерты. Артистка практически не покидала свой дом и проводила в своем саду и огороды целые дни. Но в мае ей надоело быть просто пенсионеркой. Она объявила, что возвращается на сцену. И 14 июня звезда стала ведущей премии «Муз-ТВ».

На публике Лолита появилась в черном мини-платье. Она подчеркнула стройную фигуру. В 60 лет певица делает все, чтобы быть в форме. На этот раз она рассказала, что пыталась худеть на препаратах.

«Могу сказать, что самая большая глупость — употреблять препараты, которые тебе не назначены врачом. Я не ханжа, я человек, который тоже сделал над своим телом эксперименты в виде разных таблеток, тайских. Это все заканчивается катастрофой. Помимо набора веса, ты еще очень гробишь психику», — заявила артистка.

Она отметила, что лучше обратиться к эндокринологу. Милявская пояснила, что пролечилась и теперь раз в две недели позволяет себе съесть буханку хлеба или жареную картошку с грибами.

Также певица призналась, что из-за грима у нее недавно начались проблемы с глазами. Она обратилась к окулисту, так как думала, что у нее аллергия. Однако оказалось, что просто забился слезный канал, поэтому его пришлось почистить.

«Сегодня я уже с наклеенными ресницами, у меня не текут глаза», — сказала звезда, пишет KP.RU.