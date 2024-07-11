Алла Пугачева без парика появилась на улице в Юрмале

Алла Пугачева за последние два года лишь несколько раз приезжала в Россию. Она была в 2023 году на похоронах друга Валентина Юдашкина, а осенью приезжала, чтобы записать новые песни. Большую часть времени певица находится в Израиле, но весной была на Кипре. Но ходят слухи, что у 75-летней артистки во время жары плохое самочувствие. На днях она приехала в Юрмалу, где почти каждый год отдыхает летом. Ее заметили местные жители на прогулке с двойняшками Лизой и Гарри.

Примечательно, что Алла Борисовна была в футболке свободного кроя и шортах-кюлотах цвета топленого молока. Она надела белые кроссовки, показав свои икры. На кадрах видно, что ноги жилистые, а на коже есть пятна. Артистка была с макияжем и в очках. Ее волосы пушились из-за частой покраски, что сожгло волосы. Свой любимый шиньон она надевать не стала.