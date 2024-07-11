Алла Пугачева без парика появилась на улице в Юрмале

Алла Пугачева за последние два года лишь несколько раз приезжала в Россию. Она была в 2023 году на похоронах друга Валентина Юдашкина, а осенью приезжала, чтобы записать новые песни. Большую часть времени певица находится в Израиле, но весной была на Кипре. Но ходят слухи, что у 75-летней артистки во время жары плохое самочувствие. На днях она приехала в Юрмалу, где почти каждый год отдыхает летом. Ее заметили местные жители на прогулке с двойняшками Лизой и Гарри.
Примечательно, что Алла Борисовна была в футболке свободного кроя и шортах-кюлотах цвета топленого молока. Она надела белые кроссовки, показав свои икры. На кадрах видно, что ноги жилистые, а на коже есть пятна. Артистка была с макияжем и в очках. Ее волосы пушились из-за частой покраски, что сожгло волосы. Свой любимый шиньон она надевать не стала.
Пугачева с трудом шла. Она медленно передвигалась и общалась с сыном Гарри. С ней не было мужа. Певицу сопровождал лишь седовласый мужчина. Видео с Примадонной выложили в Сеть. Многие поклонники отметили, что без фильтров она уже не выглядит так молодо, как показывает в своих соцсетях. Более того, фанаты уверены, что Алле Борисовне тяжело справляться с двойняшками, так как ей уже тяжело много ходить.
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Алла Пугачева с двойняшками. Фото: соцсети пользователя @o777om1
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