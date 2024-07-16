Стоимость недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина* превышает 4 млрд рублей

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочла уйти на пенсию. Певица заботится о своей семье. Летом на Кипре жарко, что бьет по ее здоровью, поэтому она приехала в Прибалтику, где более комфортный для нее климат. Но Алла Пугачева даже в Латвии арендует себе дом, хотя у нее там есть свое жилье. У звезды есть дома в разных странах. Ходят слухи, что она вернется в Москву уже скоро, чтобы переписать имущество, которое у нее осталось в России.

Так, у Примадонны и ее мужа Максима Галкина* есть замок в деревне Грязь. По оценке риэлтора, дороже 600 млн рублей продать его не получится, хотя в строительство было вложено гораздо больше. У юмориста есть квартира в Москве, которая досталась от родителей. Она находится на улице Новочеремушкинская и стоит не меньше 50 млн рублей.

У Аллы Борисовны тоже есть квартира в Москве. Она большая и стоит не менее 300 млн руб. А еще у певицы есть земельный участок, два гаража. А вот пятикомнатную квартиру на Тверской она отдала Кристине Орбакайте.

В США у звезды тоже есть жилье. У Аллы Пугачевой была квартира в Майами, но потом она ее продала и купила там жилье Орбакайте. У певицы есть также квартира в Нью-Йорке. По некоторым данным,, Максим Галкин* после пандемии обзавелся домом на Манхэттене.

В Израиле артист имеет дом в Герцлии. А в Латвии супруги взяли апартаменты в Юрмале – в том же ЖК, что и у Кристины Орбакайте. На Кипре пара взяла шесть лет назад апартаменты в Лимасоле почти за миллиард рублей. Таким образом, недвижимость Пугачевой и ее мужа Галкина* можно оценить в сумму более четырех миллиардов рублей, пишет KP.RU.