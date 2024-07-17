Алсу на фоне развода объявила, что даст сольный концерт в Москве: «Я решилась»

Певица Алсу доказала, что не боится перемен. Она готова развестись с Яном Абрамовым, с которым была 18 лет вместе. Певица не согласилась на его предложение о разделе имущества, хотя банкир ей был готов отдать активов на несколько миллиардов. Пока суд им дал два месяца на урегулирование споров. Тем временем артистка улетела отдыхать в Испанию. Она также ранее говорила, что хочет снова выпускать новые песни. И теперь звезда решилась на важный шаг в карьере.

41-летняя певица объявила, что готовит сольный концерт. Осенью в Москве Алсу Абрамова выступит для поклонников.

«Я решилась на сольный концерт! 16 октября 2024 года — Московский международный дом музыки. Билеты уже в продаже», — объявила Алсу в соцсети.

К слову, ранее ходили слухи, что Алсу не выступала из-за Яна, так как ей пришлось погрузиться с головой в семью. Она лишь иногда выпускала песни и участвовала в телевизионных шоу. Теперь артистка намерена снова регулярно радовать фанатов своим творчеством. Это также позволит ей заработать деньги.