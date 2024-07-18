Ляйсан Утяшева призналась, что дочка и сын не дают их показывать в соцсетях

Ляйсан Утяшева не раз признавалась, что готова стать многодетной мамой. Хоть ей и приходилось несколько раз возвращаться в форму после родов, она не боится снова набрать вес. У телеведущей и ее мужа Павла Воли растут дети: 11-летний сын Роберт и 9-летняя дочка София.

Они все чаще берут их с собой в командировки, а также устраивают им незабываемые каникулы. Но вот лица наследников пара практически не показывает. Как оказалось, сами дети не хотят быть публичными

«Дочь очень строптива. Она сказала: «Вот эту фотку можно». На какой-то день рождения она разрешила. Робочка вообще не хочет фотографироваться, говорит: «Мам, я мальчик». А меня уже распирает их показать, потому что Роберт — красавец, он уже очень сознательный ребенок. Но он сказал: «Я не хочу, мам», — поделилась Ляйсан в YouTube-шоу «Москвичка».

Также она обмолвилась, что у них с мужем достаточно яркие темпераменты. Телеведущая намекнула, что у них идиллия в отношениях, так как они вместе проводят время не так часто, когда плотный график. Утяшева считает, что если их запереть дома, то они могут съесть друг друга.