Ляйсан Утяшева показала, как дочка, сын и муж поздравили ее с 39-летием: «Праздник дома — это лучшее, что можно придумать!»

Ляйсан Утяшева не перестает строить карьеру на телевидении. Недавно она снялась в новом сезоне шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Примечательно, что ей удается комфортно себя чувствовать с мужем Павлом Волей, как дома так и на работе. Пара успевает воспитывать двоих детей: 11-летнего Роберта и девятилетнюю Софию. Не так давно они все оказались дома в Москве. И там телеведущая отпраздновала свое 39-летие.

Обычно она устраивает вечеринку или едет за границу в свой день рождения. Но теперь Ляйсан окунулась в семейную атмосферу. Она выложила видео с самыми яркими моментами праздника. С утра ее поздравила дочка, которая вручила ей самодельные открытки. Потом Воля показал ролик с песней своего сочинения, в котором поздравил супругу. Вечером все собрались в гостиной, где для именинницы был подготовлен сюрприз.