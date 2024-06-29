Ляйсан Утяшева показала, как дочка, сын и муж поздравили ее с 39-летием: «Праздник дома — это лучшее, что можно придумать!»

Ляйсан Утяшева не перестает строить карьеру на телевидении. Недавно она снялась в новом сезоне шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Примечательно, что ей удается комфортно себя чувствовать с мужем Павлом Волей, как дома так и на работе. Пара успевает воспитывать двоих детей: 11-летнего Роберта и девятилетнюю Софию. Не так давно они все оказались дома в Москве. И там телеведущая отпраздновала свое 39-летие.
Обычно она устраивает вечеринку или едет за границу в свой день рождения. Но теперь Ляйсан окунулась в семейную атмосферу. Она выложила видео с самыми яркими моментами праздника. С утра ее поздравила дочка, которая вручила ей самодельные открытки. Потом Воля показал ролик с песней своего сочинения, в котором поздравил супругу. Вечером все собрались в гостиной, где для именинницы был подготовлен сюрприз.
Ляйсан Утяшева с детьми. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой
Утяшева получила торт, на котором задула свечи. А дети сыграли для нее на пианино. София и Роберт наиграли праздничную мелодию вместе. Дочка звезды была в платье. На видео можно увидеть ее лицо. Обычно супруги крайне редко показывают лица наследников.
Поклонники посчитали, что девочка очень похожа на свою маму. Она заметно подросла.
«Спасибо всем за поздравления! Очень приятно… Ценю каждого, все вижу, читаю, отвечаю! И всех, кто родился со мной в один день, поздравлю с наступившим, ура! Всем счастья, любви, тепла и уюта дома. P.S. праздник дома — это лучшее, что можно придумать!» — написала телеведущая.
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София и Роберт устроили маме сюрприз. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой
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