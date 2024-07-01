Ляйсан Утяшева станцевала вальс с Павлом Волей на Пушкинском балу: «Было все, начиная от моих падений»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото:  Global Look Press

Ляйсан Утяшева заставила мужа надеть гольфы и костюм в стиле 19 века.

Ляйсан Утяшева уже доказала, что счастлива в браке с Павлом Волей. Она признавалась, что они ругаются крайне редко. Супругам удается вместе работать, растить детей и путешествовать. Недавно телеведущая отпраздновала свой день рождения. Ее поздравили дочка София и сын Роберт. Экс-гимнастка устроида домашний праздник. А потом пара стала ходить на репетиции. Они взяли уроки вальса, чтобы показать себя на Пушкинском балу. И 1 июня состоялся их дебют на паркете. 

На балу Утяшева появилась в пышном романтичном платье. Она сделала прическу в стиле 19 века. А Воля надел гольфы и костюм с бриджами. Ои кружились в танце по заду на глазах публики. 

«Друзья, вальс, как и Пушкинский бал в целом, оказался для нас великолепным приключением... Такие мероприятия, на мой взгляд, должны проходить на постоянной основе!

Дни подготовки и непосредственно бала, подарили нам контрастный душ из эмоций: было все, начиная от моих падений на паркете и заканчивая обучением Павла танцу как таковому (достойно отдельной диссертации)... Зато теперь мы знаем все нюансы вальса! Если без шуток, то действительно была проведена грандиозная работа над собой — вальс очень дисциплинирует», – заявила Ляйсан. 

Публика была восхищена тем, как выглядела телеведущая. Многие отметили, что у пары в глазах у них горела любовь  и нежность. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также