Ляйсан Утяшева станцевала вальс с Павлом Волей на Пушкинском балу: «Было все, начиная от моих падений»

Ляйсан Утяшева уже доказала, что счастлива в браке с Павлом Волей. Она признавалась, что они ругаются крайне редко. Супругам удается вместе работать, растить детей и путешествовать. Недавно телеведущая отпраздновала свой день рождения. Ее поздравили дочка София и сын Роберт. Экс-гимнастка устроида домашний праздник. А потом пара стала ходить на репетиции. Они взяли уроки вальса, чтобы показать себя на Пушкинском балу. И 1 июня состоялся их дебют на паркете.

На балу Утяшева появилась в пышном романтичном платье. Она сделала прическу в стиле 19 века. А Воля надел гольфы и костюм с бриджами. Ои кружились в танце по заду на глазах публики.