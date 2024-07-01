Ляйсан Утяшева станцевала вальс с Павлом Волей на Пушкинском балу: «Было все, начиная от моих падений»

Ляйсан Утяшева уже доказала, что счастлива в браке с Павлом Волей. Она признавалась, что они ругаются крайне редко. Супругам удается вместе работать, растить детей и путешествовать. Недавно телеведущая отпраздновала свой день рождения. Ее поздравили дочка София и сын Роберт. Экс-гимнастка устроида домашний праздник. А потом пара стала ходить на репетиции. Они взяли уроки вальса, чтобы показать себя на Пушкинском балу. И 1 июня состоялся их дебют на паркете.
На балу Утяшева появилась в пышном романтичном платье. Она сделала прическу в стиле 19 века. А Воля надел гольфы и костюм с бриджами. Ои кружились в танце по заду на глазах публики.
«Друзья, вальс, как и Пушкинский бал в целом, оказался для нас великолепным приключением... Такие мероприятия, на мой взгляд, должны проходить на постоянной основе!
Дни подготовки и непосредственно бала, подарили нам контрастный душ из эмоций: было все, начиная от моих падений на паркете и заканчивая обучением Павла танцу как таковому (достойно отдельной диссертации)... Зато теперь мы знаем все нюансы вальса! Если без шуток, то действительно была проведена грандиозная работа над собой — вальс очень дисциплинирует», – заявила Ляйсан.
Публика была восхищена тем, как выглядела телеведущая. Многие отметили, что у пары в глазах у них горела любовь и нежность.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой
Читайте также: