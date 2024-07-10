Муцениеце попросила дочку быть осторожнее из-за Прилучного: «Будут сразу пытаться меня лишать родительских прав»

Агата Муцениеце уже 4 года состоит в разводе с Павлом Прилучным. У них растут дети: сын Тимофей и дочка Мия. Родители стараются им уделять равное количество времени. Наследники живут с мамой, но часто ездят к отцу в гости. Они познакомились с его новой женой Зепюр Брутян и братиком Микаэлем, которому только год.

Но после того, как Прилучный сыграл свадьбу с возлюбленной, у него начались проблемы с бывшей женой. Агата подала в суд, чтобы увеличить алименты. А потом уже сам актер подал на нее иск, так как хочет, чтобы дети жили с ним.

Недавно состоялось первое заседание суда, но его перенесли, так как Муцениеце не было в стране. Она уезжала с наследниками в Латвию, где гостила у родных в деревне. Однако скоро ей все же придется появиться в суде.

В новом влоге актриса дала понять, что знает про суд, который учинил ее бывший муж. Она засняла, как готовила на кухне с дочкой. Они решили пожарить бананы. Мия решила сама взять ножик и разделать банан.

«Мия, аккуратно с ножом! А то у нас некоторые сразу будут пытаться лишать меня родительских прав!» — заявила Агата.

Она подошла к дочке и поцеловала ее. Артистка также показала, как дети наслаждались отдыхом в деревне. Они любят туда ездить больше, чем в Дубай.