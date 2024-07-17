Прилучный заявил, что разобрался с заблокированными счетами в налоговой: «Документы затерялись»

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он хорошо зарабатывает, чтобы обеспечить себя и свою семью: жену Зепюр Брутян с сыном Микаэлем. 17 июля стало известно, что его банковские счета заблокировала налоговая, так как он не подал вовремя декларацию. Актер сразу решил с этим разобраться. Он лично поехал в ФНС, где пообщался с сотрудниками. Не обошлось без фотосессии с сотрудниками. Сначала отмечалось, что артист просто забыл подать документы.

Но позже Павел Прилучный прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что не виноват в случившемся. Актер рассказал, что перешел в истринскую налоговую, которая не смогла понять московскую налоговую, и в итоге все вылилось в проблемы. По его словам, еще шесть месяцев назад он перевелся в налоговую в Истре.

«Собственно, поэтому и произошли такие изменения. Документы просто затерялись. Недопонимания произошли между двумя налоговыми. Вот я сегодня приехал и все решил! Все окей!» – пояснил Павел Прилучный.

Напомним, что у Павла Прилучного сейчас идут суды с бывшей женой Агатой Муцениеце. Актер спустя 4 года после развода решил установить, с кем должны жить дети Тимофей и Мия.

По материалам телеграм-каналов Mash и Shot.