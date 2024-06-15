Представитель Бедроса Киркорова заявил, что артист переживает из-за обмана на миллионы рублей
Бедрос Киркоров оказался обманут. Фото: Global Look Press
Бедрос Киркоров подал заявление в ОВД, так как знакомый не вернулся ему 3,5 млн рублей.
Не только Филипп Киркоров имеет состояние. Его отец Бедрос также заработал миллионы. Однако недавно он был обманут своим новым знакомым. Артист хочет привлечь к уголовной ответственности некоего Басенцяна Санасара за мошенничество, так как он занял у него 3,5 млн рублей, но не вернул их в срок. Юрист Олег Кулагин пояснил, что отец Киркорова словно был втянут в отлаженную схему. К нему сначала втерлись в доверие, а потом взяли деньги и исчезли.
«Сейчас вообще неизвестно, куда пропал этот человек. Все телефоны отключены, номера он поменял, никаких счетов и карт на него не оформлено, имущества тоже», — сказал адвокат.
Также он добавил, что у Бедроса не было оснований не верить знакомому, так как он из хорошей семьи. Отец Басенцяна преподает армянский язык в детском центре. Представитель Киркорова-старшего рассказал, что сначала было отказано в возбуждении уголовного дела, но это решение было обжаловано. По словам юриста, сейчас заявление находится на еще одной проверке.
«Он очень переживает, он согласен, что человек поступил по отношению к нему некрасиво и нехорошо. Он народный артист, тем более у них общие знакомые есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время этот товарищ найдется», — заявил Кулагин, пишет «МК».