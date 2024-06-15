Представитель Бедроса Киркорова заявил, что артист переживает из-за обмана на миллионы рублей

Не только Филипп Киркоров имеет состояние. Его отец Бедрос также заработал миллионы. Однако недавно он был обманут своим новым знакомым. Артист хочет привлечь к уголовной ответственности некоего Басенцяна Санасара за мошенничество, так как он занял у него 3,5 млн рублей, но не вернул их в срок. Юрист Олег Кулагин пояснил, что отец Киркорова словно был втянут в отлаженную схему. К нему сначала втерлись в доверие, а потом взяли деньги и исчезли.

«Сейчас вообще неизвестно, куда пропал этот человек. Все телефоны отключены, номера он поменял, никаких счетов и карт на него не оформлено, имущества тоже», — сказал адвокат.

Также он добавил, что у Бедроса не было оснований не верить знакомому, так как он из хорошей семьи. Отец Басенцяна преподает армянский язык в детском центре. Представитель Киркорова-старшего рассказал, что сначала было отказано в возбуждении уголовного дела, но это решение было обжаловано. По словам юриста, сейчас заявление находится на еще одной проверке.

«Он очень переживает, он согласен, что человек поступил по отношению к нему некрасиво и нехорошо. Он народный артист, тем более у них общие знакомые есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время этот товарищ найдется», — заявил Кулагин, пишет « МК ».