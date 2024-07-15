Алсу на фоне развода отдыхает на яхте в Испании: «Мы не запоминаем дни, мы запоминаем моменты»

Алсу уже больше месяца является одной из главных персон для обсуждений. Она разводится с Яном Абрамовым. Певица удивила общественность тем, что не стала это утаивать и даже комментирует слухи о том, что муж ей изменял с Анастасией Решетовой. Она не стала подтверждать роман банкира напрямую, но публично назвала модель девушкой с низкой социальной ответственностью. При этом артистка не стала мириться с супругом и теперь ждет раздела имущества.
На этот раз Алсу уехала отдыхать в Испанию. Она поделилась романтичными кадрами. Певица взяла с собой много вечерних нарядов. Каждый день она предпочитала наряжаться. На одном из фото брюнетка красовалась в длинном белом платье с принтом.
Алсу. Фото: соцсети Алсу
Также Алсу успела покататься на роскошной яхте. Она даже спела, взяв микрофон.
Примечательно, что ранее Решетова на отдыхе пела хит Алсу. Поклонники решили, что так артистка захотела утереть ей нос.
На яхте было много людей. По всей видимости, там проходил праздник, так как в кадр попали воздушные шары и банкетный стол. Артистка веселилась в большой компании.
«Мы не запоминаем дни, мы запоминаем моменты», — заявила она.
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