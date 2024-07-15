Алсу на фоне развода отдыхает на яхте в Испании: «Мы не запоминаем дни, мы запоминаем моменты»

Алсу уже больше месяца является одной из главных персон для обсуждений. Она разводится с Яном Абрамовым. Певица удивила общественность тем, что не стала это утаивать и даже комментирует слухи о том, что муж ей изменял с Анастасией Решетовой. Она не стала подтверждать роман банкира напрямую, но публично назвала модель девушкой с низкой социальной ответственностью. При этом артистка не стала мириться с супругом и теперь ждет раздела имущества.

На этот раз Алсу уехала отдыхать в Испанию. Она поделилась романтичными кадрами. Певица взяла с собой много вечерних нарядов. Каждый день она предпочитала наряжаться. На одном из фото брюнетка красовалась в длинном белом платье с принтом.