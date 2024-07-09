Алсу продает пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 299 млн рублей

Алсу недавно решилась на важный шаг. Она подала на развод с Яном Абрамовым. Певица вскоре косвенно подтвердила слухи, что банкир был ей неверен. Она публично стала указывать, что их семью разрушила Анастасия Решетова. И хоть суд дал паре два месяца на примирение, артистка отказалась. Она уже подала заявление на раздел имущества. Звезда заявила, что Ян врет, когда утверждает, что готов отдать ей активов а 2,5 миллиарда рублей и содержать бывшую жену с детьми.

На этот раз Алсу стало известно, что она выставила пятикомнатные апартаменты на Никитском бульваре на продажу. В апреле певица просила за квартиру 318 миллионов, а теперь снизила цену до 299 миллионов рублей.

В квартире 3 спальни, 3 санузла, гардеробная, система очистки воздуха, а также роскошный дизайн в неоклассическом стиле. К слову, сам дом построен в 1912 году. Отмечается, что в нем бывали поэт Сергей Есенин и писатель Михаил Булагаков, который даже его описал в своем произведении «Зойкина квартира», пишет Телеграм-канал «Светские хроники».