Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми приехали на Алтай: «Мечта наконец-то сбылась!»

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она счастлива в браке с Павлом Волей. Их называют идеальной парой, так как уже 10 лет между ними царит любовь. У них подрастают сын Роберт и дочка София.
Обычно супруги редко выставляют в соцсетях фото с наследниками. Они стараются оберегать детей от лишнего внимания. Но пара все чаще берет их с собой на съемки шоу. А недавно Ляйсан Утяшева и Павел Воля устроили новое семейное путешествие. Ведущая «Дерзкой готовки» призналась, что находится на Алтае.
Звездная семья наслаждается видами в одном из самых красивых мест в России. Ляйсан Утяшева выложила трогательные кадры в соцсети. Она обнималась с мужем на фоне зеленых просторов. Они даже оделись в одной гамме.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля демонстрируют идиллию. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой
На другом фото Ляйсан Утяшева засняла дочку и сына, которые были в поле, где паслась лошадь. Телеведущая поделилась впечатлениями. Оказалось, что она давно хотела побывать на Алтае.
«Мы же тем временем всей семьей прилетели на Алтай. Это какое-то невероятное место. Моя мечта наконец-то сбылась! Совсем скоро поделюсь с вами своими впечатлениями», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выросли дети. Многие отметили, что Алтай стал популярен, так как там недавно прошли съемки «Последнего героя».
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Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей и детьми. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой
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