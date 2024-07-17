Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми приехали на Алтай: «Мечта наконец-то сбылась!»

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она счастлива в браке с Павлом Волей. Их называют идеальной парой, так как уже 10 лет между ними царит любовь. У них подрастают сын Роберт и дочка София.

Обычно супруги редко выставляют в соцсетях фото с наследниками. Они стараются оберегать детей от лишнего внимания. Но пара все чаще берет их с собой на съемки шоу. А недавно Ляйсан Утяшева и Павел Воля устроили новое семейное путешествие. Ведущая «Дерзкой готовки» призналась, что находится на Алтае.

Звездная семья наслаждается видами в одном из самых красивых мест в России. Ляйсан Утяшева выложила трогательные кадры в соцсети. Она обнималась с мужем на фоне зеленых просторов. Они даже оделись в одной гамме.