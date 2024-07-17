Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми приехали на Алтай: «Мечта наконец-то сбылась!»

Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей снова путешествует. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева опубликовала первые кадры с семейного отдыха в одном из самых красивых мест России.

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она счастлива в браке с Павлом Волей. Их называют идеальной парой, так как уже 10 лет между ними царит любовь. У них подрастают сын Роберт и дочка София. 

Обычно супруги редко выставляют в соцсетях фото с наследниками. Они стараются оберегать детей от лишнего внимания. Но пара все чаще берет их с собой на съемки шоу. А недавно Ляйсан Утяшева и Павел Воля устроили новое семейное путешествие. Ведущая «Дерзкой готовки» призналась, что находится на Алтае. 

Звездная семья наслаждается видами в одном из самых красивых мест в России. Ляйсан Утяшева выложила трогательные кадры в соцсети. Она обнималась с мужем на фоне зеленых просторов. Они даже оделись в одной гамме. 

Ляйсан Утяшева и Павел Воля демонстрируют идиллию. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой

На другом фото Ляйсан Утяшева засняла дочку и сына, которые были в поле, где паслась лошадь. Телеведущая поделилась впечатлениями. Оказалось, что она давно хотела побывать на Алтае. 

«Мы же тем временем всей семьей прилетели на Алтай. Это какое-то невероятное место. Моя мечта наконец-то сбылась! Совсем скоро поделюсь с вами своими впечатлениями», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выросли дети. Многие отметили, что Алтай стал популярен, так как там недавно прошли съемки «Последнего героя». 

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Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей и детьми. Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой

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