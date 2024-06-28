Как на самом деле относятся друг к другу Ляйсан Утяшева и Павел Воля: профайлер оценил смех ведущей над комиком

Пара Ляйсан Утяшева и Павел Воля уже много лет находятся под пристальным вниманием общественности. Многих этот союз восхищает, ведь за долгие годы они ни разу не засветились в скандалах. Ну а кто-то обвиняет комика в том, что он подкаблучник. Но какая нам разница, какие роли супруги выполняют в собственном браке, ведь главное, чтобы им было хорошо вместе, правда?

Внимание Teleprogramma.pro заострилось на видео в соцсетях, где супруги готовятся к Пушкинскому балу. Мы попросили профайлера Илью Анищенко разобраться, а все ли в действительности так хорошо в этом союзе? Может быть, они скрывают что-то от глаз публики и кто-то кого-то просто терпит?