Бородина рассказала, что Омаров изменял ей с нынешней женой

Курбан Омаров недавно женился на новой избраннице по имени Валерия. Они устроили элегантную свадьбу в Барвихе. А вот Ксения Бородина после развода с бизнесменом погружена в работу. Сейчас она уехала на Алтай, где снимается шоу «Последний герой».

С собой телеведущая увезла дочку Марусю от первого брака и дочку Теону от Курбана Омарова. Поклонники давно расспрашивают звезду, общается ли младшая дочка знаменитости со своим отцом и его женой, которая на 20 его моложе. На этот раз Ксения Бородина не выдержала и внесла ясность.

«Я спросила у ребенка, она сказала, что ей все равно. Дикого желания у нее нет. Плюс, она не каждый день со своим отцом и даже не каждую неделю. А порой, и не каждый месяц. И те крошки дней, когда есть возможность им побыть вдвоем, пусть они наслаждаются друг другом и им никто не мешает», — считает телеведущая Ксения Бородина.

После этого она дала понять, что бывший муж именно с Валерией ей изменял, когда они были в баке. Ксения Бородина не горит желанием, чтобы девочка знакомилась с избранницей Курбана Омарова. Однако она заверила, что если Теона сама захочет, то она не будет этому препятствовать.

«Когда юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребенком. Моему ребенку от этих встреч какие плюсы? Она живет с отцом? Нет, не живет», — высказалась Ксения Бородина.

Примечательно, что ранее Курбан Омаров обвинял Ксению Бородину в изменах. Он заверял, что телеведущая увлеклась его лучшим другом. Также бизнесмен рассказывал, как заставал ее за переписками с мужчинами, когда Ксения Бородина закрывалась в ванной.