Орбакайте засняла внучку Пугачевой в обнимку с Земцовым на горе в Перу

Кристина Орбакайте раньше она регулярно ездила на гастроли, но в этом году у нее возникают проблемы с концертами. В России несколько ее выступлений были отменены. Примечательно, что недавно артистка ездила в Израиль. Она там смогла заработать, устроив гастроли. А потом звезда отправилась в новое путешествие. С мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией она проводит время в Перу.

На этот раз у Кристины очень активный отдых. Она уже видела город Мачу-Пикчу. А теперь певица выложила кадры с большой красочной горы. Земцов обнимал дочку на вершине. Клавдия выглядела счастливой. Она улыбалась, красуясь с отцом.