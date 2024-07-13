Орбакайте засняла внучку Пугачевой в обнимку с Земцовым на горе в Перу

Кристина Орбакайте раньше она регулярно ездила на гастроли, но в этом году у нее возникают проблемы с концертами. В России несколько ее выступлений были отменены. Примечательно, что недавно артистка ездила в Израиль. Она там смогла заработать, устроив гастроли. А потом звезда отправилась в новое путешествие. С мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией она проводит время в Перу.
На этот раз у Кристины очень активный отдых. Она уже видела город Мачу-Пикчу. А теперь певица выложила кадры с большой красочной горы. Земцов обнимал дочку на вершине. Клавдия выглядела счастливой. Она улыбалась, красуясь с отцом.
Клава и Михаил Земцовы. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
«Покорение вершин!» — написала Орбакайте.
Пользователи Сети отметили, что внучка Аллы Пугачевой стала совсем взрослая. Многие осыпали ее комплиментами. Поклонники считают, что Клава очень похожа на своего отца.
Напомним, что у Кристины есть сын Никита Пресняков, который уже два года живет в США, а также сын Дени Байсаров. О своем младшем сыне артистка давно ничего не рассказывала.
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