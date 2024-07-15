Виктория Боня высказалась об уходе из шоу «Выжить в Дубае»: «Мне было некомфортно находиться в этом коллективе»

Виктория Боня в 2023 году сделала пластику. Она стала чаще приезжать в Россию и даже впервые за долгое время приняла участие в реалити-шоу. Несколько недель телеведущая находилась в пустыне с другими участниками «Выжить в Дубае».

Ей было трудно, так как там сразу образовалась коалиция из двух пар: Надежда Сысоева и Саша Стоун, Джиган и Оксана Самойлова. С первого дня они готовы были именно Вику отправлять на малые испытания. Но в одной из серий ушел Вячеслав Чепурченко, так как все были уверены, что он сможет победить и вернется в команду.

Однако сам актер рассказал, что был расстроен и даже отметил, что если бы выиграл, то перешел бы в народную команду. А вот в новом выпуске проекте уже Боня не смогла пройти испытание и ушла. В соцсети она подвела итоги и попросила ее не жалеть.

«Хочу, чтобы вы не испытывали жалость по отношению ко мне. В нашей жизни всегда все происходит самым лучшим образом. В четвертой серии, когда ушел Слава, — я хотела быть на его месте. Мне было некомфортно находиться в этом коллективе. Я пришла туда, чтобы получать удовольствие от крутейших испытаний. Но я увидела, что люди пришли для того, чтобы правдой и неправдой получить деньги, даже наступив кому-то на лицо. Или спрятать свою мужскую красоту, сжаться до маленьких размеров — лишь бы тебя не заметили», — высказалась Виктория.

Она добавила, что ей ни за что не стыдно. Светская львица не видит ничего плохо в том, что проиграла. Она подчеркнула, что ей приходилось каждый день стараться, чтобы быть честной, так как окружали ее люди, которым нельзя довериться. Телеведущая знала, что не сможет задержаться на шоу. Ее боевой настрой похвалила коллега Алена Водонаева.

«Я знала, что в этот день я не вернусь. Так и произошло», — отметила Боня.