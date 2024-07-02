Боня — о Седоковой, которая обиделась на участников «Выжить в Дубае»: «Аня заблокировала и Оксану, и Джигана»

В шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» приняли участие пары. Там появились Саша Стоун и Надежда Сысоева, а также Джиган и Оксана Самойлова. Примечательно, что они сразу объединились в коалицию и стали голосовать против Виктории Бони, но ей удалось выиграть малые испытания, поэтому она осталась в шоу. А потом пришла Анна Седокова, которая почти сразу настроила против себя большую часть участников проекта. Даже Джиган, который хорошо ее знает, проголосовал против певицы. В итоге, Анна покинула проект.

Оказалось, что артистка затаила обиду на тех, кто ее обидел в шоу. Лишь Виктория Боня в последний момент не стала голосовать против нее. Она рассказала, что потом Анна Седокова даже заблокировала обидчиков в соцсети.

«Я бы голосовала против Нади и Саши, я предложила Ане. Но она сказала, что не будет голосовать против пар, потому что она на Оксану подписана. А в итоге, после этой серии Аня заблокировала и Оксану, и Джигана. Аня не поняла стратегию, я ей объяснила, но она не захотела», — пояснила Вика Боня.

Примечательно, что Анна Седокова была на свадьбе у рэпера Джигана, а также они пели вместе в дуэте. По всей видимости, артистка не подозревала, что в рамках проекта с ней могут так обойтись.