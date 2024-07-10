В окружении Алсу заявили, что у певицы появилась новая любовь

Алсу уже больше месяца занимается разводом с Яном Абрамовым. Она отказалась от примирения и подала заявление на раздел имущества. Примечательно, что артистка растит троих детей. Бизнесмен предложил ей 2,5 миллиарда рублей, а также заверил, что обеспечит комфортную жизнь бывшей жене и наследникам, даже если случится развод. Но певица от этого предложения отказалась, хоть оно и казалось щедрым. Теперь стало известно, что стало причиной такого решения звезды.

«Алсу не понравилось предложение Яна: по ее мнению, практически все, что ей предложили, и так принадлежит ей. Ведь там, по сути, фигурируют активы ее отца — бывшего сенатора от Республики Алтай и экс-топ-менеджера компании «ЛУКОЙЛ» Ралифа Сафина», — пояснил KP.RU источник в закулисье шоу-бизнеса.

Отмечается также, что певица хочет получить свою долю имущества деньгами. Абрамов в свою очередь хочет быть уверен, что деньги получает его дети, а не новый возлюбленный артистки.

«Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь», — заявил источник.

Но имя этого человека неизвестно. Напомним, что ранее певица обвиняла Абрамова во лжи. Она также намекнула, что слухи о его романе с 28-летней Анастасией Решетовой правда. Артистка публично продемонстрировала, что негативно относится к модели и назвала ее девушкой с низким социальным статусом.