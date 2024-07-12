Алсу выступила на Ибице на фоне истории с Анастасией Решетовой и развода

Певица Алсу Абрамова на фоне разборок с модель Анастасией Решетовой, которую обвиняют в развале звездной семьи, улетела на Ибицу.
Как сообщается, Алсу сделала это по приглашению от некоего частного лица. В соцсети появились кадры, на которых запечатлен фрагмент выступления певицы на вечеринке.
Облаченная в мерцающий комбинезон певица Алсу исполнила свой хит.
«Свет в твоем окне, как он нужен мне», — поет в кадре певица Алсу.
Певица Алсу во время выступления на Ибице. Фото: скрин соцсети
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Напомним, певица Алсу публично уличила во вранье Анастасию Решетову, когда та сообщила. что не водит знакомств с женатыми мужчинами.
Этот момент все расценили, как признание певицы Алсу в том, что разлучницей, из-за которой рухнул ее брак, стала именно Анастасия Решетова.
По материалам телеграм-канала «Неопра, блин!»
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