Алсу выступила на Ибице на фоне истории с Анастасией Решетовой и развода

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Напомним, певица Алсу публично уличила во вранье Анастасию Решетову, когда та сообщила. что не водит знакомств с женатыми мужчинами.

Этот момент все расценили, как признание певицы Алсу в том, что разлучницей, из-за которой рухнул ее брак, стала именно Анастасия Решетова.

По материалам телеграм-канала «Неопра, блин!»