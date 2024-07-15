Ольга Орлова отказалась обсуждать развод Алсу и Яна Абрамова: «Хватит лезть туда, куда вас не звали»

Одной из главных новостей этого лета стал развод Алсу и Яна Абрамова. Его обсуждают больше месяца. Разрушилась одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что у них есть трое детей: Микелла, Сафина и Рафаэль. Артистка намерена делить совместно нажитое имущество через суд. Она дала понять, что слухи об изменах Яна с моделью Анастасией Решетовой правда. Звезда не намерена прощать банкира.

Ситуацию подписчики попросили прокомментировать Ольгу Орлову. Она дала понять, что не хочет обсуждать чужие проблемы.

«Ребята, только ленивый не высказал свое мнение по поводу развода Алсу. Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им и оставьте свое мнение при себе», — пояснила Орлова.

Она сменила тему и обсудила дочку Аню, которая часто бегает по дому в обуви. Телеведущая отметила, что девочка везде ходит, а дома холодный пол. Также она пояснила, что тапочки малышке рано носить. Проблемы в том, что наследница ходит в обуви, она не видит.