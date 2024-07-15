Собчак призналась, что боится носить прозрачные юбки после вечеринки Ивлеевой: «Мне хватило»

Ксения Собчак не скрывает, что следит за модой. Она любит подбирать необычные образы для красных дорожек. В новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак» она позволила стилистам преобразить себя для фотосессии. Блондинка пообщалась со своим бывшим сотрудником, стилистом Игорем Андреевым. Она пришла в наряде известного бренда, скопировав подиумный образ.

«Я с работы! Зацени мой лук! Можешь сказать честно. Что ты ахаешь? Я считаю, очень красиво», — заявила Собчак.

«Ну вообще, я не понимаю, почему сверху вот эта куртка. Давайте посмотрим, что внутри. Мне нравится, что Ксения читает Телеграм-каналы и любит повесить себе что-нибудь на сумку. Ремень убираем! Сейчас мы это дело быстро исправим, чтобы было более спокойно. Зачем здесь ремень, я не понимаю», — сказал стилист.

«Вообще-то юбка здесь просвечивает. А у вас там подъюбник надет», — уточнил Игорь, сравнив образ звезды с подиумным вариантом.

«Да, мне «головой» вечеринки хватило! У меня уже ничего нигде не просвечивает», — ответила Ксения.