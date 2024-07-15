Собчак призналась, что боится носить прозрачные юбки после вечеринки Ивлеевой: «Мне хватило»

Ксения Собчак не скрывает, что следит за модой. Она любит подбирать необычные образы для красных дорожек. В новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак» она позволила стилистам преобразить себя для фотосессии. Блондинка пообщалась со своим бывшим сотрудником, стилистом Игорем Андреевым. Она пришла в наряде известного бренда, скопировав подиумный образ.
«Я с работы! Зацени мой лук! Можешь сказать честно. Что ты ахаешь? Я считаю, очень красиво», — заявила Собчак.
«Ну вообще, я не понимаю, почему сверху вот эта куртка. Давайте посмотрим, что внутри. Мне нравится, что Ксения читает Телеграм-каналы и любит повесить себе что-нибудь на сумку. Ремень убираем! Сейчас мы это дело быстро исправим, чтобы было более спокойно. Зачем здесь ремень, я не понимаю», — сказал стилист.
«Вообще-то юбка здесь просвечивает. А у вас там подъюбник надет», — уточнил Игорь, сравнив образ звезды с подиумным вариантом.
«Да, мне «головой» вечеринки хватило! У меня уже ничего нигде не просвечивает», — ответила Ксения.
Ксения Собчак примерила подиумный лук. Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак»
По словам телеведущей, она в последнее время любит кожу. Собчак носит кожаные жакеты. Она также отметила, что у нее уже такая фигура, которую не нужно показывать. Так блондинка объяснила, почему часто носит жакеты даже с вечерними платьями. Напомним, что после вечерики Насти Ивлеевой, где гости были в откровенных нарядах, разгорелся скандал. Многие лишились работы, а Ксения потеряла часть заработка, поскольку несколько артистов отказались идти к ней на съемки.
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