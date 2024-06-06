Собчак на ПМЭФ появилась в монохромном наряде и с сумкой Hermes

Ксения Собчак уже давно стала популярной персоной. Она всегда стремилась следить за модой. У нее есть свои предпочтения в стиле. Телеведущая любит винтаж, а также не боится носить необычные вещи. На днях стартовал Петербургский международный экономический форум. Он каждый год привлекает внимание звезд, которые к тому же знают толк в бизнесе. Ксения Собчак поспешила посетить мероприятие. 6 июня она отправилась туда в качестве спикера. Уже в своем автомобиле звезда похвасталась тотал луком.

Она облачилась в костюм с жакетом и юбкой модного светло-серого цвета. Телеведущая подобрала к нему трендовые балетки и сумку люксового бренда Hermes. Ксения Собчак осталась довольна тем, как выглядит.