Гоша Карцев рассказал, как Ксения Собчак устраивал истерики: «Хлопали дверьми, орали матом»

Ксения Собчак ведет множество передач. В последнее время она сосредоточила внимание на собственных проектах. Также блондинка соглашается вести свадьбы и корпоративы за большие деньги. Она часто появляется в светских кругах. Гоша Карцев в беседе с Евгенией Медведевой признался, что не раз сталкивался с некрасивым поведением клиентов. Он рассказал, как Собчак в молодости, когда только стала популярна, закатывала истерики на публике.

«Я попал несколько раз на золотой период Ксении Анатольевны. Собчак — вот она на мне оторвалась. Я с ней сотрудничал, я не был ее стилистом. Я работал в журнале, который делал с ней съемки. Я вам могу сказать, друзья, был пик "Блондинки в шоколаде". И вот этот образ транслировался везде. А мне абсолютно было все равно. У меня нет никакого трепета перед звездами, только перед профессионалами.

Вот я однажды попросил фотку со стилистом Рианны и меня прям трясло. А если передо мной будет стоять Филипп Бедросович, то тут мое почтение и все. Мне хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить. Она в целом такой персонаж. Бывают такие люди. Но сейчас мы пересекались на "Ты топ-модель" на ТНТ.

Она там супер круто себя вела. Я понимаю, тогда был просто период, это был ее образ, она шумела», — пояснил Гоша в передаче «Бес комментариев».