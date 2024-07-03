Решетова написала заявление в полицию на психолога Степанову из-за обвинения в эскорте

Недавно Анастасия Решетова оказалась в центре внимания. Она была замечена вместе с Яном Абрамовым. Появились слухи, что между ними любовная связь. А потом Алсу после 18 лет брака подала на развод с Абрамовым. Вскоре она дала понять, что он действительно изменял. Артистка заявила, что не намерена с ним мириться. Она также назвала Решетову девушкой с низким социальным статусом. Певица подчеркнула, что слишком долго молчала и терпела.

А 3 июля стало известно, что Анастасия подала заявление в полицию. Она намерена судиться с психологом Вероникой Степановой. Модели не понравилось, что ее назвали «эскортницей» и «проституткой», говоря о ее отношениях с Абрамовым.

В заявлении она указала, что слова Степановой ее показывают безнравственным и аморальным человеком, но она такой не является. Также Решетова считает, что это порочит ее честь и достоинство, пишет Super.

На этот раз она не хочет обсуждать произошедшее в соцсетях. Экс-возлюбленная Тимати хочет все уладить в суде.