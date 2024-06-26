Кристина Орбакайте прилетела в Израиль на гастроли: «Скоро увидимся»

Кристина Орбакайте недавно записала видео, в котором решила ответить хейтерам. Она призналась, что уже не реагирует на плохие комментарии. Певица заверила, что у нее много творческих планов. А также она призналась, что у нее все хорошо.

Начало лета Кристина Орбакайте провела с дочкой Клавдией, которая окончила шестой класс. Она успела ее поздравить с началом каникул. А вот накануне звезда покинула Америку. Она выложила кадры из аэропорта, которыми сообщила, что направляется в Израиль.

«Вылетаю в Тель-Авив. Скоро увидимся», – написала дочка Аллы Пугачевой.

После ночного перелета Кристина Орбакайте приземлилась на Земле обетованной. Она запечатлелась в машине. Певица была в солнцезащитных очках. Кристина Орбакайте держала в руках букет цветов.