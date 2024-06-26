Кристина Орбакайте прилетела в Израиль на гастроли: «Скоро увидимся»

Кристина Орбакайте совершила ночной перелет. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте сделала фото в Тель-Авиве.

Кристина Орбакайте недавно записала видео, в котором решила ответить хейтерам. Она призналась, что уже не реагирует на плохие комментарии. Певица заверила, что у нее много творческих планов. А также она призналась, что у нее все хорошо. 

Начало лета Кристина Орбакайте провела с дочкой Клавдией, которая окончила шестой класс. Она успела ее поздравить с началом каникул. А вот накануне звезда покинула Америку. Она выложила кадры из аэропорта, которыми сообщила, что направляется в Израиль. 

«Вылетаю в Тель-Авив. Скоро увидимся», – написала дочка Аллы Пугачевой. 

После ночного перелета Кристина Орбакайте приземлилась на Земле обетованной. Она запечатлелась в машине. Певица была в солнцезащитных очках. Кристина Орбакайте держала в руках букет цветов. 

«Всем привет!» – заявила артистка. 

Кристина Орбакайте покинула США. Фото: соцсети Кристины Орбакайте

К слову, Кристина Орбакайте прилетела в Израиль на гастроли. Она уже анонсировала свои концерты. Сначала певица выступит 27 июня в Хайфе, на следующий день – в Беэр-Шеве, 29-го июня – в Ашдоде и 30 июня – в Тель-Авиве. 

Напомним, что минувшей весной Кристина Орбакайте лишилась заработка в России. Ее тур по Сибири был отменен. Потом Кристина Орбакайте также не смогла выступить в Кремле. После этого она улетела в Европу, где отдохнула с мужем Михаилом Земцовым. 

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