Орбакайте прилетела в Перу с мужем Земцовым и дочкой после гастролей в Израиле: «Наше лето продолжается»

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. В этом году ей пришлось столкнуться с проблемами. Ее гастроли по Сибири не состоялись. Общественники стали требовать отмены ее концертов, так как артистка каждый год ездит в США. При этом дочка Аллы Пугачевой заверяет, что у нее нет американского гражданства. Она недавно посетила Нью-Йорк, где учится ее дочка Клавдия. Девочка окончила шестой класс и теперь наслаждается каникулами.

В конце июня Кристина прилетела в Израиль. Она там дала несколько концертов. Певицей удалось заработать. А 2 июля она уже прилетела в Перу. Артистка воссоединилась с Михаилом Земцовым и дочкой. Они посетили город Лима. На новом фото Орбакайте позировала с джинсах и кардигане. Ее обнимал супруг, одетый в черное. 12-летняя Клавдия прильнула к папе.