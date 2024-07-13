Кейт Миддлтон не смогла поддержать мужа во время благотворительной игры в поло из-за химиотерапии

Уже шесть месяцев Кейт Миддлтон находится на лечении. У нее врачи обнаружили раковую опухоль. Она объявила, что будет проводить время с семьей. Принцесса Уэльская отметила, что ей нужно спокойствие. И хоть сначала говорили, что она снова станет выходить в свет к маю, этого не произошло. Лишь в июне жена принца Уильяма с детьми приняла участие в праздничном параде. Она очень похудела. Но при этом Кэтрин развеяла слухи, что у нее из-за лечения выпадают волосы и крошатся зубы.

А 12 июля состоялась благотворительная игра в поло Out-Sourcing Inc. В ней принял участие принц Уильям. Он скакал на лошади в Виндзорском парке. На этот раз жена не смогла его поддержать. Кенсингтонский дворец сообщил, что Миддлтон там не появилась, так как проходит химиотерапию.

Отметим, что недавно также многие члены королевской семьи посетили турнир по теннису Уимблдон. Там была даже мама Кэтрин со своим мужем. Но сама принцесса Уэльская пока там не появлялась.

«Официальные лица Уимблдона по-прежнему надеются, что Кейт будет себя чувствовать достаточно хорошо, чтобы вручить трофеи победителям. Принцесса обещала выполнить эту задачу, но попросила отнестись с пониманием, так как у нее, как и у любого онкобольного человека, бывают хорошие и плохие дни», — сообщает Daily Mail.