Борющаяся с раком Кейт Миддлтон осталась дома с младшим сыном, пропустив концерт Тейлор Свифт

Кейт Миддлтон обеспокоила всех в феврале, когда сообщила, что борется онкологическим заболеванием. Примечательно, что она до недавнего времени не появлялась на публике. Принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии.
Так как ее никто не видел, то появились слухи, что у нее выпадают волосы и крошатся зубы из-за сильных препаратов. Но в июне она приняла участие в параде King's Trooping the Colour с мужем и детьми. Тогда все заметили, что Кэтрин похудела, но выглядела хорошо.
Однако потом все стали ждать, вернется ли Миддлтон к обычной жизни. На днях в Лондоне прошел концерт Тейлор Свифт. На нем появился принц Уильям вместе со старшими наследниками: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. А вот Кэтрин не было на ее выступлении. Она осталась дома с младшим сыном Луи.
Тейлор Свифт и принц Уильям с детьми. Фото: соцсети Тейлор Свифт
«Принцесса Кейт, как ожидается, не будет посещать какие-либо будущие концерты Тейлор. Ее появление на King's Trooping the Colour еще не означает, что она возвращается к полному графику публичных выступлений. Так что не ожидайте увидеть Кейт Миддлтон ни на одном из оставшихся концертов Тейлор в Лондоне», — отметил инсайдер.
Также о состоянии принцессы рассказала специалист по онкологическим заболеваниям Кароль Сикора в подкасте Royal Record. Она пояснила, что Миддлтон перенесла операцию и теперь ей назначили профилактическую химиотерапию. Обычно она длится шесть месяцев.
«Сам день лечения обычно проходит не так уж плохо. На следующий день вы чувствуете сильную усталость, и тогда это очень непредсказуемо», — сказала Кароль, пишет Sheknows.
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