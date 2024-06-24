Борющаяся с раком Кейт Миддлтон осталась дома с младшим сыном, пропустив концерт Тейлор Свифт

Кейт Миддлтон обеспокоила всех в феврале, когда сообщила, что борется онкологическим заболеванием. Примечательно, что она до недавнего времени не появлялась на публике. Принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии.

Так как ее никто не видел, то появились слухи, что у нее выпадают волосы и крошатся зубы из-за сильных препаратов. Но в июне она приняла участие в параде King's Trooping the Colour с мужем и детьми. Тогда все заметили, что Кэтрин похудела, но выглядела хорошо.

Однако потом все стали ждать, вернется ли Миддлтон к обычной жизни. На днях в Лондоне прошел концерт Тейлор Свифт. На нем появился принц Уильям вместе со старшими наследниками: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. А вот Кэтрин не было на ее выступлении. Она осталась дома с младшим сыном Луи.