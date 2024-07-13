53-летняя Лера Кудрявцева появилась на фестивале «Славянский Базар» в Витебске

Лера Кудрявцева не только ведет телевизионные шоу, но и часто становится ведущей концертов. Недавно ей исполнилось 53 года, но она старается держать себя в форме. В этом году блондинка несколько месяцев восстанавливалась после того, как повредила колено. Также она жаловалась, что набрала вес. Летом обычно ведущая шоу «Секрет на миллион» уезжает в отпуск. Но на этот раз она призналась, что пока не может отдохнуть. Звезда приехала в Витебск, где посетила фестиваль «Славянский базар».

На этот раз Лера стала ведущей мероприятия. Она предстала на сцене в необычном образе стюардессы. Телеведущая в юбке макси, жакете и с платком на шее вышла к публике. На ее голове была пилотка, а руки скрыты за перчатками. Она произвела фурор.