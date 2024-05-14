Ани Лорак: «Когда я была маленькая, я слушала песни Софии Ротару»

Певица Ани Лорак поделилась своими воспоминаниями о том, как в детстве слушала песни Софии Ротару, Уитни Хьюстон и других легендарных исполнителей.

Ани Лорак отметила, что даже не могла представить себе, что однажды будет выступать на одной сцене с одной из этих звездных дам и сама станет легендой.

«Когда я была маленькая, слушала песни Софии Ротару, Уитни Хьюстон, которых я считала и до сих пор считаю легендами», - поделилась Ани Лорак.

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Стоит отметить, что это заявление Ани Лорак сделала не просто так. Накануне певице была вручена награда в номинации «Легенда» музыкальной премии «Жара».

По материалам MK.RU

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