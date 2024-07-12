Женя Искандарова — о «Последнем герое»: «Это мое последнее участие! Я вам серьезно говорю»

В новом выпуске реалити-шоу ТВ-3 «Последний герой. Русский сезон» в обеих командах появятся джокеры. Одним из них стала Женя Искандарова, которая кочует из одного проекта в другой.

Так, Женя Искандарова была участницей реалити-шоу «Остров героев», «Новые звезды в Африке» и «Сокровища императора». В первых двух проектах она стала победительницей, а в Китае проявила себя как сильный игрок. Евгения заверила, что «Последний герой» станет ее последним реалити-шоу.

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«Это мое последнее участие! Я вам серьезно говорю. Я участвую последний раз и больше никогда! Кто мне может помочь выиграть? Только Господь Бог. Здесь Алтай, поэтому помощи не жди», — высказалась Егвгения Искандарова.

Стоит отметить, что далеко не все участники «Последнего героя» встретили Женю Искандарову в распростертыми объятиями. Многие знают, что они слишком сильная соперница и противостоять ей будет очень сложно.