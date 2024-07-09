Причину побега Захаровой из шоу «Последний герой» назвал экстрасенс Гришин: «Место силы ее выдавило»

Бывшая участница «Пацанок» не стала рисковать своим здоровьем и покинула проект. Фото: ТВ-3

Кристина Захарова энергетически ослабла, но у нее есть потенциал.

Кристина Захарова неожиданно ушла из шоу «Последний герой» после третьего поражения ее команды. Вожак племени «волков» пожаловалась на проблемы с легкими. 

Несмотря на то что врач не нашел у нее никакого заболевания, экс-участница «Пацанок» решила не рисковать, быстро собрала вещи и отправилась домой.

Причину побега Кристины назвал экстрасенс Алексей Гришин. По его оценке, уход Захаровой отчасти может быть следствием того, что она раньше была зависимым от алкоголя человеком, в чем призналась сама. 

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«Ее организм оказался не настолько вынослив. Алтай — очень сильное энергетическое место, мощь русской природы. Это проверка людей на прочность, проверка их энергии. И вот как будто бы место силы выдавило ее из пространства реалити-шоу. 

Здесь история про усталость, она энергетически ослаблена. Но у Кристины не все потеряно, есть потенциал. Она согласилась принять участие в проекте, открыта к переменам, готова меняться, выходить из какого-то состояния вечной пацанки. Она сделала шаг, забралась на одну ступеньку, но сил и энергии, чтобы вскочить на второй этаж, у нее не оказалось», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

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