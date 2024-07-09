Причину побега Захаровой из шоу «Последний герой» назвал экстрасенс Гришин: «Место силы ее выдавило»

Кристина Захарова неожиданно ушла из шоу «Последний герой» после третьего поражения ее команды. Вожак племени «волков» пожаловалась на проблемы с легкими.

Несмотря на то что врач не нашел у нее никакого заболевания, экс-участница «Пацанок» решила не рисковать, быстро собрала вещи и отправилась домой.

Причину побега Кристины назвал экстрасенс Алексей Гришин . По его оценке, уход Захаровой отчасти может быть следствием того, что она раньше была зависимым от алкоголя человеком, в чем призналась сама.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .