Причину побега Захаровой из шоу «Последний герой» назвал экстрасенс Гришин: «Место силы ее выдавило»

Кристина Захарова неожиданно ушла из шоу «Последний герой» после третьего поражения ее команды. Вожак племени «волков» пожаловалась на проблемы с легкими.
Несмотря на то что врач не нашел у нее никакого заболевания, экс-участница «Пацанок» решила не рисковать, быстро собрала вещи и отправилась домой.
Причину побега Кристины назвал экстрасенс
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«Ее организм оказался не настолько вынослив. Алтай — очень сильное энергетическое место, мощь русской природы. Это проверка людей на прочность, проверка их энергии. И вот как будто бы место силы выдавило ее из пространства реалити-шоу.
Здесь история про усталость, она энергетически ослаблена. Но у Кристины не все потеряно, есть потенциал. Она согласилась принять участие в проекте, открыта к переменам, готова меняться, выходить из какого-то состояния вечной пацанки. Она сделала шаг, забралась на одну ступеньку, но сил и энергии, чтобы вскочить на второй этаж, у нее не оказалось», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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