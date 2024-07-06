Атлет Артем Антипов и экс-участница «Пацанок» Кристина Захарова покинули шоу «Последний герой»

29 июня на телеканале ТВ-3 стартовал новый сезон шоу «Последний герой» с Ксенией Бородиной. Участники попали на Алтай, где выживать оказалось особенно сложно. После первых испытаний покинула проект легкоатлетка Светлана Мастеркова. Она призналась, что у нее начала болеть спина. На четвертый день в лагере уже стали появляться любовные отношения. Актриса из сериала «Ольга» проявила симпатию к победителю реалити «Выжить в Самарканде» Александру Лосю.

Однако во время испытания случился напряженный момент. Командам нужно было пронести таран по лабиринту и ударить в гонг. Первыми это сделали «Медведи».

Но потом началась перепалка между Николаем Сердюковым из «Медведей» и Ксенией Сурковой с Кристиной Захаровой из «Волков». Девушкам не понравилось, что он принижал их. За них готов был заступиться Лось, который уже намеревался драться, но все удалось уладить мирно.

Ксения Бородина задавила вождя Кристину Захарову вопросами, почему она опять стоит в сторонке и не поддерживает своих.