Алана Мамаева призналась, что бывший муж-футболист платит ей маленькие алименты: «10 тысяч рублей»

Алана Мамаева уже сама стала медийной персоной. Ее раньше знали как жену Павла Мамаева. Она прощала ему измены, ждала, когда его выпустят из тюрьмы после дебоша в ресторане. Однако после 8 лет вместе супруги развелись. Сначала Алана о нем говорила только хорошее и была уверена, что спортсмен будет хорошо заботиться об их дочке Алисе. Но в новом интервью Алене Жигаловой она рассказала, что прошедшие несколько лет все изменилось. Блогерша пожаловалась, что футболист платит ей мизерные алименты.

Она похвалила его лишь за то, что он перевел ей часть выигрыша, который получила в шоу «Выжить в Дубае». Тогда Павел стал обладателем 10 миллионов рублей

«Хочу его похвалить, миллион рублей он отправил на алименты Алисе. Мог бы все отправить, но не отправил. Павел регулярно платит алименты – 10 тысяч рублей каждый месяц», — поделилась Мамаева в шоу для VK «Алена, Блин».

Она также рассказала, что дралась как с футболистом, так и с другим бывшим мужем. Алана теперь более избирательна в мужчинах. Она не стала скрывать, что меркантильна.