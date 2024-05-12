Бывший муж Аланы Мамаевой и его новая жена ждут второго ребенка

Бывший муж Аланы Мамаевой, футболист Павел Мамаев, и его новая супруга Надежда Санько находятся в прекрасном ожидании второго совместного малыша. ожидают второго ребенка.
Об этом стало известно после того, как Надежда Санько разместила в соцсети красивое видео в честь своего дня рождения. Отмечает праздник Надежда Санько в компании мужа в Париже.
Кадры, которыми она поделилась, не оставляют сомнений в том, что Надежда ждет малыша. В ролике видно ее округлившийся животик.
«С днем рождения меня! Любовь множится», - подписала кадры Надежда Санько.
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Напомним, будущий малыш станет вторым ребенком супругов. У Павла Мамаева и Надежды Санько есть сын Тимофей, который появился на свет в 2022 году.
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