Алана Мамаева рассказала, что бывший муж подал к ней иск на 10 миллионов рублей

Алана Мамаева растит дочку Алису. После развода с Павлом Мамаевым она подала на алименты. Их расставание обернулось скандалом, так как футболиста она обвинила в измене. Алана с трудом добилась от него выплат на содержание ребенка.

А теперь спортсмен неожиданно подал в суд. Он потребовал в иске, чтобы бывшая жена вернула ему 10 миллионов 20 тысяч рублей, которые он ранее перевел. Мамаев считает, что это было неосновательное обогащение.

Такой поступок шокировал Алану. Она не понимает, зачем он так поступил спустя три года после развода. Оказалось, что футболист имеет право на такие требование, так как у него был брачный договор с экс-женой.

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Он может взыскать сумму необоснованного обогащения с процентами. Но важно учесть срок давности перевода. Они на тот момент должны были состоять в браке, тогда Мамаев может расчитывать на успешный исход судебных разбирательств. Об этом рассказала адвокат Елена Сенина, пишет KP.RU.