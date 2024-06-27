Почему Пугачева могла исключить младшего сына Орбакайте из завещания: «Многовато дури и энергии»

На днях в свете стали обсуждать новые слухи об Алле Пугачевой. Дескать, Примадонна решила исключить из своего завещания среднего внука Дени Байсарова.

При этом ранее сообщалось, что парню певица собиралась оставить квартиру за 300 миллионов рублей в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке.

С чем связано изменение решения экс-жены Филиппа Киркорова — доподлинно не известно. Одни считают, что внук и бабушка разошлись во взглядах на то, что происходит в стране, и поссорились. Другие полагают, что это идет от Руслана Байсарова, отца Дени, который специально открещивается от семьи Пугачевой и ограждает своего отпрыска.

А вот таролог Мария Знаменская считает, что причина более утилитарна. Алла Борисовна рассуждает как заботливая бабушка.

Таролог сделала расклад на родственников и поведала журналисту Teleprogramma.pro, какие тайны ей раскрыли карты Таро.

«Она, возможно, считает, что в нем многовато дури и энергии и маловато пока мозгов. Сейчас давать ему дополнительные финансы и возможности — потакать его слабостям и дури. Повзрослеет, станет поспокойнее — тогда она, возможно, пересмотрит завещание», — прокомментировала таролог Мария Знаменская.